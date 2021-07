Atletica, Sibilio ricevuto da Draghi insieme alla Nazionale e Berrettini A Palazzo Chigi anche gli azzurrini, per il napoletano esperienza fantastica in una giornata storica

E’ stato un lunedì a fortissime tinte azzurre nella capitale. Roma è stata invasa dall’affetto per la Nazionale di calcio diventata campione d’Europa, per il finalista di Wimbledon Matteo Berrettini e per i ragazzi della Nazionale under 23 di atletica leggera che hanno vinto il medagliere nella kermesse andata in scena a Tallin in Estonia.

Tutti ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Tra loro anche il napoletano Alessandro Sibilio, medaglia d’oro nei 400 ostacoli e argento con la 4x400. Per lui una grande soddisfazione all’alba di una carriera dove di giornate simili potrà viverne tante.

I complimenti vanno fatti anche a Mario Draghi al Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali per aver invitato anche questi giovani atleti che, prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo, hanno avuto la fortuna di partecipare ad una giornata storica per lo sport italiano. Visto il recente passato non era per nulla scontato, evidentemente l'influenza di una campionessa immensa come la Vezzali sta incidendo anche in questo.