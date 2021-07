Napoli, tutti negativi i tampo effettuati al gruppo-squadra Giovedì sarà partenza per Dimaro Folgarida. Assenti i nazionali impegnati nelle competizioni

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra": ecco l'annuncio via social da parte del Napoli verso il ritiro estivo. Allo stadio "Diego Armando Maradona", i tesserati azzurri si sono sottoposti al controllo. In giornata, primo allenamento a Castel Volturno con Luciano Spalletti. Valutazione fisica nella prima giornata di lavoro sui campi e nella palestra del quartier generale con la partenza per Dimaro Folgarida fissata per giovedì. Il tecnico di Certaldo non potrà contare sui nazionali che sono stati impegnati negli ultimi giorni nelle varie competizioni. I campioni d'Europa, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e Alex Meret, ma anche Dries Mertens, David Ospina, Fabian Ruiz e Hirving Lozano (reduce dall'infortunio all'occhio sinistro) avranno giorni extra rispetto ai calciatori che hanno già raggiunto Napoli e Castel Volturno. Piotr Zielinski ha avuto un permesso per la nascita del figlio e raggiungerà i compagni nelle prossime ore. Nel frattempo, nuove sirene inglesi per Kalidou Koulibaly: c'è l'interesse dell'Everton dell'ex, Rafa Benitez.