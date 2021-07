Il Napoli Basket saluta Iannuzzi. Azzurri nel girone C di Supercoppa Treviso e Brescia nel raggruppamento della prima fase dell'evento tricolore della Serie A

"La Gevi Napoli Basket saluta con affetto Antonio Iannuzzi protagonista, insieme a tutta la squadra, di un percorso entusiasmante condiviso sin dallo scorso anno, e che ha portato i prestigiosi successi della Gevi Napoli Basket con la Coppa Italia, e la Promozione in Serie A". Così la società azzurra ha comunicato l'addio al lungo avellinese. "Ad Antonio Iannuzzi, ed alla sua splendida famiglia, il profondo ringraziamento per il grande attaccamento dimostrato nella sua avventura a Napoli, ed i più sinceri auguri, da parte di tutta la Gevi Napoli Basket, per le migliori fortune professionali", si legge nella nota del club presieduto da Federico Grassi. Nel frattempo, la LegaBasket Serie A ha ufficializzato le date e i gironi della Supercoppa. Quattro raggruppamenti di qualificazione da tre squadre e Napoli è stata inserita nel gruppo C con Treviso e Brescia. Primo appuntamento sabato 4 settembre con la prima giornata d'andata e chiusura martedì 14 con la prima classificata del girone qualificata alla fase finale della competizione.

Foto: pagina ufficiale facebook Napoli Basket