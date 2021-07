Nuoto Paralimpico: per Boni arriva la convocazione ufficiale Il napoletano sarà alle Paralimpiadi di Tokyo, con lui convocati altri 28 nuotatori.

Dopo gli impegni del week end in cui ha gareggiato ai Campionati Italiani di società alla Scandone di Napoli, per Vincenzo Boni è arrivata anche la convocazione ufficiale per le Paralimpiadi di Tokyo che inizieranno il 24 agosto e termineranno il 5 settembre. Una nuova avventura che il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro aveva già conquistato soprattutto con gli ottimi risultati dei campionati Europei. A Napoli ha nuotato crono più alti rispetto a quelli fatti registrare in Portogallo essendo in fase di carico. La sua preparazione è mirata sull’appuntamento Olimpico che lo vedrà tra i protagonisti nella spedizione della squadra italiana di nuoto.

Sono 29 gli atleti selezionati (13 donne e 16 uomini) dal Direttore Tecnico Riccardo Vernole.

UOMINI

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone Polha Varese

BASSANI Federico SS Lazio Nuoto

BEGGIATO Luigi Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco GS Fiamme Oro/Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico Polisp. Bresciana No Frontiere

BOCCIARDO Francesco GS Fiamme Oro /Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo GS Fiamme Oro /Caravaggio Sport. Village

CIULLI Simone GS Fiamme Azzurre /Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio GS Fiamme Oro/S.S. Lazio Nuoto

MARIGLIANO Emmanuele Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem GS Fiamme Oro/Canottieri Baldesio

MORLACCHI Federico GS Fiamme Azzurre/ Polha Varese

PALAZZO Misha Verona Swimming Team

RAIMONDI Stefano Verona Swimming Team/GS Fiamme Oro

DONNE

BERRA Alessia Polha Varese

BIANCO Vittoria Impianti Sportivi Nf

BOGGIONI Monica GS Fiamme Oro /Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia GS Fiamme Oro /EGO Nuoto

GILLI Carlotta GS Fiamme Oro /Rari Nantes Torino

MARCHI Giorgia Triestina Nuoto

PALAZZO Xenia Francesca Verona Swiming Team/GS Fiamme Azzurre

PROCIDA Angela Centro Sportivo Portici

RABBOLINI Martina Non Vedenti Milano

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TERZI Giulia GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TRIMI Arjola Polha Varese

STAFF

VERNOLE Riccardo Team Leader /Direttore Tecnico FINP

ALLOCCO Vincenzo (coach)

TESTA Enrico (coach)

TOSIN Massimiliano (coach)

POLI Matteo (coach)

FORNASIERO Federica (coach)

BIAVA Micaela (coach)

GROSSO Elena (coach)

GRASSINI Andrea (coach)

RIGAMONTI Marcello (coach)

FUSCO Lia (fisioterapista)

MASELLI Claudia(fisioterapista)

CRISTOFARI Paola Patrizia (infermiera)