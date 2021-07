Boxe: Testa e Carini, la partenza per Tokyo è prevista per il 17 Manca sempre meno alle Olimpiadi e l'attesa cresce anche per le due atlete campane.

Mancano esattamente dieci giorni all'inizio dei Giochi della XXXII Olimpiade denominata "Tokyo 2020". A fare il countdown ci sono anche le quattro azzurre che prenderanno parte ai tornei femminili di boxe: Giordana Sorrentino 51 Kg, Irma Testa 57 Kg, Rebecca Nicoli 60 Kg, Angela Carini 69 Kg.

Le due atlete campane Testa e Carini sognano senza nascondersi un risultato importante che significa salire sul podio. Hanno tutte le armi per ben figurare nelle rispettive categorie in una edizione in cui non ci saranno gli uomini non essendo riusciti a qualificarsi. In questi giorni, agli ordini di Coach Emanuele Renzini, continua la preparazione presso il Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi. La squadra resterà in ritiro fino al 17 luglio quando partirà alla volta del Giappone.

L’esordio del pugilato nella XXXII edizione dei Giochi Olimpici avverrà subito dopo la cerimonia inaugurale di venerdì 23. Ai vari tornei, che si svolgeranno alla Kokugikan Arena, prenderanno parte 186 uomini (8 Categorie di Peso) e 100 Donne (5 Categorie di Peso).