Napoli-Insigne, è ancora dubbio rinnovo Lozano ha lasciato il ritiro del Messico: nessun problema all'occhio sinistro

C'è attesa per il calendario, per la prima volta asimmetrico, ovvero senza la conferma degli impegni tra andata e ritorno. Un big match potrà essere giocato a minima o massima distanza temporale: è la novità con la speranza, però, di ritrovare il pubblico sin da subito. Alle 18.30 sarà cerimonia ufficiale per il calendario di Serie A e potrebbero arrivare ulteriori spunti sulla tematica del ritorno degli spettatori, essenziale anche per la gestione dei club. Nel frattempo, arrivano buone notizie dagli States per il Napoli. Hirving Lozano si è sottoposto ad esami strumentali e da Dallas c'è la conferma del recupero dall'infortunio all'occhio sinistro. El Chucky ha lasciato il ritiro della sua Nazionale. In chiave mercato, tiene banco la questione Lorenzo Insigne. Al momento, si conferma la fase di stallo. Vacanze post-Europeo, ma nessun contatto o accelerazione all'orizzonte per il rinnovo.