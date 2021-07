Napoli, via al ritiro di Dimaro. Esordio con il Venezia Attesa Insigne: Spalletti vuole la conferma, ma manca il contatto diretto con la proprietà

L'arrivo a Dimaro Folgarida con il calendario di Serie A che presenta grosse novità, i gironi asimmetrici su tutto. La sfida dell'andata non corrisponde più con quella di ritorno e il Napoli esordirà in campionato con la gara casalinga contro il Venezia. Prima trasferta a Marassi per sfidare il Genoa, il big match con la Juventus alla terza giornata del torneo, Mourinho contro Spalletti e quindi Roma-Napoli alla nona, il derby con la Salernitana all'undicesima, Spalletti contro il suo recente passato, l'Inter, al tredicesimo turno e subito dopo sarà ritorno di Maurizio Sarri al "Maradona" nuovamente da avversario dopo l'anno alla Juventus: questi i primi dettagli di un cammino nuovo, diverso, che inizierà in queste ore a Dimaro, sede della prima parte del ritiro estivo, che sarà ovviamente condizionata dall'assenza dei tanti nazionali, dei campioni d'Europa e c'è grande attesa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Si susseguono rumors contrastanti. Sembra impossibile l'addio, ma allo stesso tempo una nuova sfida potrebbe affascinare il nativo di Frattamaggiore. Luciano Spalletti ha prospettato al calciatore la volontà di condividere l'avventura all'ombra del Vesuvio, ma un contatto diretto per il rinnovo resta lontano. La conquista dell'Europeo ha reso ancora più lento il percorso e l'accelerazione potrebbe arrivare solo verso la fine di luglio, al rientro dalle meritate vacanze del capitano.