Napoli, ritmi serrati a Dimaro. Di Lorenzo fino al 2026 Rinnovo per l'esterno difensivo, campione d'Europa con la Nazionale

Subito decisi nelle prime ore a Dimaro e saranno ritmi serrati per ripartire di slancio con la guida di Luciano Spalletti. Poco meno di quattrocento tifosi in Trentino: un numero che va legato alle attenzioni covid, ma anche all'amarezza che si conferma nell'ambiente partenopeo per la mancata qualificazione in Champions, ma la presenza di Aurelio De Laurentiis è il segnale di una volontà di cambio di passo immediato. Spalletti lavorerà con un gruppo limitato a causa dei tanti nazionali assenti e in vacanza dopo l'impegno nelle varie competizioni.

A distanza, è comunque arrivato il rinnovo contrattuale per Giovanni Di Lorenzo: l'esterno campione d'Europa sarà azzurro fino al 2026. C'è grande attesa per Lorenzo Insigne, ma resta tutto invariato nello scenario. Solo al rientro dalla pausa post-Europeo potrà esserci l'accelerazione con la ricerca del punto di incontro tra le parti, ma non è certa. Staff al completo per Spalletti e nel secondo giorno seduta mattutina, dalle 10, sul manto erboso del centro sportivo di Carciato. Nel pomeriggio di ieri, l'applauso al pubblico prima del lavoro di attivazione e potenza aerobica, completato con una partitina 11 contro 11 con le porticine. Subito protagonisti Kalidou Koulibaly, Diego Demme, Matteo Politano e Victor Osihmen.

Foto: screenshot video pagina ufficiale Facebook SSC Napoli