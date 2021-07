Canottaggio, Vicino e compagni sono arrivati al Villaggio Olimpico Grande emozione per gli azzurri del remo che sono stati tra i primi ad arrivare a Tokyo.

Dal lago Suwa, a Nagano, dove nel 1998 andò in scena l’Olimpiade invernale, la Nazionale italiana di canottaggio si è spostata, finalmente, al Villaggio Olimpico. Emozione immensa por gli atleti azzurri che non vedevano l’ora si assaporare l’emozione più “olimpica” che c’è. A condividere questa fantastica esperienza che ha permesso alla squadra anche di ammirare una parte delle bellezze della capitale giapponese, è stato il napoletano Peppe Vicino tramite Instagram.

Come sempre, il canottiere partenopeo, è tra i più attivi sui social e ha postato anche la prima foto con i compagni di squadra Matteo Lodo, Bruno Rossetti e l’altro campano Matteo Castaldo. La nostra regione è rappresentata a Tokyo anche da Gennaro Di Mauro, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e dalla riserva sul posto Vincenzo Abbagnale. Le gare di canottaggio inizieranno esattamente tra una settimana (sabato 24 luglio), poche ore dopo la cerimonia inaugurale in programma allo Stadio Olimpico che darà il via alla XXXII edizione dei Giochi.