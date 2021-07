Volley: Chirichella e De Gennaro sono arrivate a Tokyo La Nazionale femminile è entrata al Villaggio Olimpico, esordio il 25 luglio contro la Russia

Le azzurre del volley sono arrivate in Giappone e si sono subito trasferite al Villaggio Olimpico. Nonostante i tanti controlli e le regole ferree da rispettare, l’arrivo nel luogo simbolo dei Giochi Olimpici è sempre una grandissima emozione. Nella squadra di Davide Mazzanti ci sono anche le due atlete campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro.

Per entrambe non è la prima esperienza Olimpica. Monica De Gennaro ha partecipato già alle edizioni di Londra 2012, eliminazione ai quarti contro la Korea del Sud, e a Rio nel 2016 dove la spedizione fu un autentico disastro con l’esclusione già nel girone eliminatorio. In Brasile c’era anche la Chirichella che ieri ha iniziato il suo viaggio Olimpico con una fotto sotto i cinque cerchi. Rispetto a quattro anni fa quando la squadra era giovane e veniva fuori da una rivoluzione messa in atto appena qualche mese prima, questa volta le azzurre hanno tante certezze.

Mazzanti ha guidato questa squadra all’argento Mondiale e a Tokyo si presenta tra le favorite. Non sarà semplice perché l’Olimpiade è un torneo strano dove in ogni partita può esserci la sorpresa, ma l’Italia è pronta per fare un percorso impostante. Esordio domenica 25 luglio contro la Russia, che si presenterà con la sigla Roc (atleti sotto bandiera del Comitato Olimpico Internazionale), dopo lo scandalo doping che ha travolto il paese. Fischio d’inizio alle 9:00 in Giappone, le 2:00 in Italia.

Di seguito il calendario degli impegni della squadra azzurra:

Domenica 25/7 : ROC (Russia)-Italia ore 9 (JPN); ore 2 (ITA)

Martedì 27/7 : Italia-Turchia ore 16.25 (JPN); ore 9.25 (ITA)

Giovedì 29/7 : Italia-Argentina ore 9 (JPN); ore 2 (ITA)

Sabato 31/7 : Cina-Italia ore 21.45 (JPN); ore 14.45 (ITA)

Lunedì 2/8 : USA-Italia ore 11.05 (JPN); ore 4.05 (ITA)

Foto: profilo instagram cristinachirichella10