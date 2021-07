Boxe: Carini a Tokyo, il primo pensiero è per il papà La pugile campana continua a commuovere il web con le sue dediche.

La foto con i cinque cerchi Olimpici all’interno del Villaggio è un messaggio chiaro: Angela Carini è arrivata a Tokyo e il primo pensiero è stato per papà Peppe. “Buongiorno Babbo, quante cose ho da raccontarti. Ma adesso li vedi? Sono i cinque cerchi Olimpici, ci siamo riusciti, siamo ufficialmente a Tokyo”.

La sua gioia è condivisa col papà che attraversa un momento complicato e aspetta dalla sua Angela un regalo nella categoria dei 69 kg. La ragazza di Piedimonte Matese ha le idee chiare già da tempo e le sue ambizioni da medaglia sono importanti. Anche lei e le altre atlete del pugilato erano sul volo col giornalista italiano negativo alla partenza da Fiumicino e risultato positivo una volta giunto a Tokyo. Per il momento, però, nessun problema per gli atleti che non sono contatti stretti dello sfortunato giornalista.

Foto: profilo Facebook Angela Carini