Napoli Basket, è ufficiale l'arrivo di Frank Elegar Centro, classe '86, ex Milano e Reggiana: ecco il primo arrivo per la Serie A 2021/2022

Frank Elegar è un nuovo giocatore del Napoli Basket. Accordo con il centro statunitense, classe '86, ex Milano e Reggiana, primo arrivo per la Serie A 2021/2022. "La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il pivot americano, di passaporto Guyanese, Frank Elegar. - si legge nella nota del club presieduto da Federico Grassi - Elegar, nato a New York il 3 dicembre 1986, è un centro di 208 centimetri con grandissima esperienza europea ed Internazionale, avendo giocato, da protagonista sia in Eurocup che in Eurolega. Reduce da un’ottima stagione a Reggio Emilia dove ha concluso il campionato di Serie A con 10.7 punti di media per partita giocata uniti a 7.9 rimbalzi per gara in 24 partite disputate con un season High di 17 punti in due occasioni contro Trento e Trieste, e 14 rimbalzi ottenuti nel match vinto contro Brescia. Prima dell’esperienza reggiana, Elegar ha vestito le maglie, tra le altre, del Lokomotiv Kuban, in Russia, del Tofas Bursa, in Turchia, e di Malaga, nel massimo campionato Spagnolo. Nella stagione 2014-2015 inoltre ha giocato con l’Olimpia Milano disputando l’Eurolega. Nel suo palmares ci sono due campionati estoni vinti con il Kalev Cramo Tallin. Membro della nazionale delle Isole Vergini, Elegar ha giocato per due anni nell’All Star Game della VTB, massima lega russa".