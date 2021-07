Napoli, attesa Insigne. Stadio Maradona, il 29 l'inaugurazione ufficiale L'allenamento di ieri a Dimaro-Folgarida è stato seguito da De Laurentiis, presente a bordocampo

Dal silenzio dell'ultimo mese può nascere il punto d'incontro. I primi dieci giorni di agosto dovranno essere decisivi per il futuro di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il campione d'Europa sta completando la fase di riposo, oltremodo meritata dopo il successo con la Nazionale, e ha avuto più volte un contatto telefonico con Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha ribadito il piacere di condividere con il capitano azzurro l'esperienza all'ombra del Vesuvio, ma lascia alle parti la ricerca della soluzione utile. Tocca ad Aurelio De Laurentiis definire l'occasione. La proprietà ha sottolineato l'importanza di determinare l'equilibrio economico nella gestione covid e con l'assenza degli introiti Champions. L'incontro è previsto per l'apertura del prossimo mese con il rientro di Insigne, che avverrà nel ritiro di Castel di Sangro, nella seconda parte della preparazione estiva. L'ultimo allenamento della squadra a Dimaro-Folgarida è stato seguito da ADL, da bordocampo. A Carciato non erano presenti in gruppo Piotr Zielinski, che prosegue con il lavoro personalizzato, e Luca Palmiero, da sole terapie dopo l'infortunio, la distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Ritmi serrati con un appuntamento al rientro da Dimaro, l'inaugurazione ufficiale dello stadio “Maradona”, in programma giovedì 29 alle 19 con la statua del "Diez".