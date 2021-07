Olimpiadi, Boxe: sorteggi durissimi per Testa e Carini Irma salirà sul ring già sabato, mentre Angela dovrà attendere la giornata di martedì.

Venerdì alle 13:00 iniziano le Olimpiadi di Tokyo con la cerimonia inaugurale e l’accensione del braciere col sacro fuoco proveniente da Olimpia. Sabato si comincerà a fare sul serio con le prime discipline che inizieranno la corsa verso le tante ambite medaglie. Partiranno anche i tornei di pugilato in cui l’Italia è rappresentata da quattro atlete nei tabelloni femminili. Ci sono le due campane Irma Testa e Angela Carini oltre a Rebecca Nicoli e Giordana Sorrentino.

Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni che per le due ragazze partenopee saranno durissimi. Irma Testa, che è una delle grandi favorite nella categoria dei 57 kg, dovrà affrontare nella giornata di sabato alle 10:00 orario italiano, la russa Vorontosva. Per la Testa sorteggio non proprio agevole anche per il proseguo del torneo con tante big finite nella parte alta del tabellone insieme a lei. Dovrà attendere martedì 27, invece, l’altra campana Angela Carini. Per lei sorteggio durissimo con la portacolori di Taipei Chen, una delle favorite per salire sul podio.

Di seguito gli accoppiamenti delle azzurre e gli orari di gara.

24/7

16° 57 Kg Testa vs Vorontosva H 10 AM ITALIANE

25/7

16° 51 Kg Sorrentino vs Cardozo Rojas VEN H 5.03 AM ITALIANE

27/7

16° 60 Kg Nicoli vs Falcon Reyes MEX H 6.06 AM ITALIANE

16° 69 Kg Carini vs Chen TPE H 7.42 AM ITALIANE