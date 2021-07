Olimpiadi, Judo: Parlati gareggerà martedì 27 luglio Nel torneo dei -81 kg il sorteggio lo metterà a confronto con l'egiziano Ebdelaal.

Nella giornata di vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo, sono andati in scena anche i sorteggi dei vari tornei di Judo. Spettatore molto interessato il napoletano Christian Parlati che salirà sul tatami nella categoria dei –81 kg che vedrà al via 35 atleti.

Il torneo andrà in scena martedì 27 luglio ed inizierà quando in Italia saranno le 4:00. Una giornata molto intensa fino alle fasi finali, quelle che assegnano le medaglie, che si svolgeranno intoro alle 10:00.

Parlati inizierà la sua avventura nel torneo di Judo sfidando l’egiziano Ebdelaal, avversario che non va sottovalutato soprattutto perché in un contesto come quello Olimpico le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il cammino dell’atleta napoletano, non essendo testa di serie, è difficile da disegnare.

Il suo curriculum però lo rende la classica mina vagante che in un torneo come quello a cinque cerchi può trovare la giornata di grazia. Il suo curriculum parla chiaro. In carriera ha vinto un bronzo agli Europei, una tappa e quattro podi nel World Tour, e da juniores un titolo mondiale e due terzi posti. Risultati importanti che fanno ben sperare di vedere Christian Parlati competitivo al suo esordio assoluto alle Olimpiadi a soli 21 anni essendo un classe 1998.