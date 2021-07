Olimpiadi, Scherma: sorteggiato il tabellone del torneo di sciabola maschile Il napoletano Luca Curatoli parte tra i favoriti per la conquista del podio.

La delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro ha trasformato Luca Curatoli. Dopo quel passo falso la sua carriera è cambiata. In cinque anni è arrivato ai vertici mondiali della sciabola e si presenta a Tokyo tra i grandi favoriti per la lotta per un posto sul podio.

Il napoletano esordirà all’alba di sabato quando in Italia saranno da poco passate le 5:00. Per lui un turno di riposo grazie all’ottimo ranking e poi sfida contro il vincente dell’assalto tra l’uzbeko Mamutov e il rappresentate della Romania Teodosiu. Avversari che almeno sulla carta non dovrebbero impensierire Curatoli ma il torneo Olimpico ha sempre regalato grosse sorprese. Per questo bisognerà salire in pedana senza nessun tentennamento e dare subito il massimo. Guai a sottovalutare ogni avversario.

Oltre a Curatoli per l’Italia saranno in gara anche Berré e Samele, che sfideranno rispettivamente il tunisino Ferjani e il Cinese Xu. La giornata sarà lunghissima per chi arriverà fino in fondo. Infatti semifinali e finali sono in programma intorno alle 13:00.