Olimpiadi, Canottaggio: Di Costanzo e Abagnale a caccia della semifinale Alle 3:00 i due alfieri napoletani gareggeranno nella specialità del due senza.

Al Sea Forest Waterway, isola artificiale nella baia di Tokyo, seconda giornata dedicata alle regate di canottaggio. Sarà una notte intensa anche per gli azzurri con cinque barche in acqua e anche per i portacolori campani. Alle 3:00 in punto saliranno sull’armo Giovanni Abbagnale e Marco Di Costanzo, medaglia di bronzo a Rio de Janeiro nel 2016 nel due senza, per disputare la batteria di qualificazione.

Gli azzurri, che regateranno in corsia due, se la vedranno con la Nuova Zelanda (Brook Robertson e Stephen Jones), con l'Australia (Sam Hardy e Joshua Hicks) e la Franzia (Thibaud e Guillaume Turlan). L’obiettivo è quello di strappare uno dei primi tre posti in batteria per accedere direttamente alla semifinale.