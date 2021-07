Olimpiadi, Canottaggio: Di Costanzo e Abagnale in semifinale nel due senza Azzurri secondi in batteria dietro all'Australia, terza la Nuova Zelanda.

Alle 3:00 in punto è iniziata l’avventura Olimpica nelle batterie del due senza per i napoletani Di Costanzo e Abagnale. Azzurri inseriti nella stessa batteria con Nuova Zelanda, Australia e Francia. L’obiettivo era centrare la semifinale senza passare per i ripescaggi e i due canottieri partenopei hanno staccato il pass per la gara che darà l’accesso all’ultimo atto, quello che assegnerà le medaglie. Per loro, con il crono di 6:48.74, secondo posto dietro alla barca australiana (Sam Hardy e Joshua Hicks) che ha chiuso in 6:42.74. Terza piazza per la Nuova Zelanda (Brook Robertson e Stephen Jones) con il crono di 6:56.53, quarta la Francia (Thibaud e Guillaume Turlan) in 7:09.79.