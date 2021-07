Olimpiadi, Scherma: Curatoli clamorosamente eliminato nella prova di sciabola Il napoletano va subito fuori contro il rumeno Teodosiu che si è imposto per 15-13.

La più grossa delusione della prima giornata delle Olimpiadi per la spedizione italiana arriva dalla prova di sciabola maschile. Luca Curatoli era la migliore carta da medaglia per la squadra azzurra ma il suo cammino si è fermato ai sedicesimi di finale contro il rumeno Teodosiu. Assalto cominciato bene con un break di 4-1 che dal 3-3 ha regalato al campano il 7-4. Ma nella sciabola bastano pochi secondi per rimettere tutto in discussione e così è stato. Teodosiu ha rimontato fino al 12-12. A quel punto ha cambiato marcia sorprendendo Curatoli che ha perso l’assalto per 15-13 chiudendo subito la sua avventura nella gara individuale.