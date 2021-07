Olimpiadi, Curatoli: "Ci riproverò nella prova a squadre" Il napoletano, dopo il ko nell’individuale, avrà un’altra importante chance da medaglia.

Luca Curatoli era arrivato a Tokyo con grandi ambizioni. Da numero 3 nel ranking mondiale sperava di potersi giocare una medaglia ma così non è stato. Il napoletano si è fermato al primo turno, un po’ a sorpresa, contro il rumeno Teodosiu. Un assalto in cui era andato in vantaggio prima di farsi raggiungere e battere.

Tornato al Villaggio Olimpico, il campione napoletano ha affidato ai social il suo commento su questa prima amara esperienza a cinque cerchi nella prova individuale. “Purtroppo oggi nulla è andato come avrei voluto” spiega. “Sono molto amareggiato per me stesso e per le persone che hanno sempre creduto in me. Ci tengo però a postare questa foto con il sorriso che mi ha sempre contraddistinto e che continuerà a farlo. Proverò ancora ad inseguire il sogno Olimpico ripartendo dalla gara a squadre del 28. Non mollerò”.

Curatoli tornerà in gara nella prova a squadre insieme ai compagni di squadra Samele, Berré e Montano con l’obiettivo di salire sul podio. Ci sono buone possibilità soprattutto se il napoletano ritroverà le sensazioni giuste e riuscirà a mettere subito da parte questa grande delusione.