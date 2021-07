Olimpiadi, Canottaggio: soddisfatti Di Costanzo e Abagnale I due napoletani in coro: "Non si fanno calcoli, bravi e coraggiosi".

Il secondo posto in batteria ha permesso al due senza di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo di volare in semifinale senza dover passare per i ripescaggi. Azzurri soddisfatti anche per la condotta di gara. "Prima di partire ho voluto creare la stessa situazione che abbiamo vissuto a Rio 2016 con Giovanni. Non dovevamo fare calcoli, e non lo abbiamo fatto, poiché siamo a un'Olimpiade ed è una manifestazione dove tutti si giocano parte della loro carriera agonistica in una sorta di guerra dove ha ragione solo chi va avanti. Siamo stati bravi e coraggiosi a mantenere la posizione fino a metà gara. Non faremo calcoli neanche in semifinale, alle Olimpiadi tutti vengono per vincere". Contento del piano gara anche Abagnale. “Siamo riusciti a fare quello che volevamo, adesso dobbiamo lavorare su alcuni aspetti in maniera da affrontare la prossima gara ancora meglio. Dopo i primi settecento metri c'è un ponte che genera dei vortici e il vento è abbastanza forte. Una situazione difficile da gestire, ma noi in questi giorni abbiamo potuto sperimentare ed eravamo abbastanza preparati. Ora ci attende la semifinale e anche lì non ci risparmieremo".