L’Italvolley di Chirichella e De Gennaro è straripante, battuta la Russia Mazzanti dà spazio anche alla panchina, martedì alle 9:25 nella seconda uscita c’è la Turchia.

Match senza storia. L’Italvolley è un rullo compressone. Russia (denominata Roc) spazzata via nonostante un avvio dove un pizzico d’emozione si è sentito. La squadra di Mazzanti ha faticato solo nel primo set chiuso 25-23, poi ha espresso una gran bella pallavolo. Inizialmente un po’ fallosa la Enogu, poi tornata sui suoi liveli d’eccellenza.

Mazzanti ha dato spazio anche alla panchina con la napoletana Chirichella e la Sorokaite, perché in questa squadra si può contare su tutti e per un torneo come quello Olimpico è una splendida notizia. Nel secondo parziale azzurre brave a fare il break e a volare sul 25-19. Nel terzo set azzurre sul velluto.

De Gennaro mostra le sue enormi qualità con ricezioni di una pulizia ineccepibile che regalano alle compagne possessi impossibili da non tramutare in punti. Il 25-14 parla di un dominio assoluto figlio dell’organizzazione e di un affiatamento che cresce sempre di più perché c’è un sogno comune: la finale delle Olimpiadi. L’Italvolley tornerà in campo martedì alle 9:25 contro la Turchia vice campione d’Europa per la seconda sfida di questa fantastica e stimolante avventura a cinque cerchi.

ITALIA-ROC: 3-0 (25-23, 25-19, 25-14)

ITALIA: Malinov, Egonu 18, Danesi 6, Fahr 9, Pietrini 10, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite 1, Chirichella, Orro 1. Ne: Folie, Sylla. All: Mazzanti

ROC: Koroleva 7, Fedorovtseva 10, Fetisova 3, Voronkova 7, Podkopaeva (L). Lazareva 1, Pilipenko, Smirnova, Enina, Matveeva. All: Busato

Arbitri: Rolf (USA), Maroszek (POL)

Durata set: 31’, 30’, 24’

Italia: a 5 bs mv 12 et 13

ROC: a 0 bs mv 4 et 21