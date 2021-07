Napoli di misura sulla Pro Vercelli, Demme ko: i dettagli dell'infortunio Osimhen decide la seconda amichevole precampionato. Infortunio a un ginocchio per il centrocampista

Vittoria sofferta e preoccupazione per Demme. Il Napoli batte la Pro Vercelli con il finale di 1-0 nella seconda amichevole precampionato, ma rischia di dover rinunciare per un periodo prolungato al centrocampista, rimasto vittima di un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro: nei prossimi giorni sosterrà ulteriori accertamenti per capire l'entità del problema e i tempi di recupero. In attesa di vedere all'opera la squadra al gran completo, va in archivio il primo vero banco di prova in vista dell'inizio della prossima stagione. Gli azzurri partono bene e sfiorano il gol con Ounas, ma è Masi, a portiere battuto, a sbarrargli la strada verso il gol. Al 18’ Demme va k.o. e dopo altri otto giri di lancette arriva la rete che decide la partita: torre di Rrahmani su corner di Mario Rui e guizzo risolutivo di Osimhen. Poi è forcing partenopeo alla ricerca del raddoppio: palo di Zedadka, Tintori risponde “presente” su Osimhen. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il centravanti nigeriano spreca un bell'assist di Politano, sparando fuori da ottima posizione. Ciciretti entra e regala brio alla manovra offensiva, ma il risultato non cambierà più. Finisce 1-0 e scatta il conto alla rovescia per il test con il Bayern Monaco in programma sabato, con calcio d'inizio alle 16,30, all'Allianz Arena.