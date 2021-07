Napoli, Demme ko e azzurri sul mercato per la mediana Fabian Ruiz appariva in uscita: l'infortunio del tedesco cambia tutto

L'infortunio rimediato da Diego Demme può cambiare lo scenario per l'undici titolare e per il mercato del Napoli. Nei ritiri può bastare un piccolo, ma allo stesso tempo grande dettaglio per rimescolare le carte di un percorso che appare segnato. Demme era al centro delle idee di Luciano Spalletti. Lo sarà anche al rientro dopo i due mesi di stop a cui sarà costretto il mediano tedesco. Trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro: bandiera bianca per almeno i primi 6 turni di campionato.

Fabian Ruiz appariva in uscita, come il sacrificato sul mercato per le esigenze di contenimento dei costi, ma con l'infortunio di Demme può cambiare l'equilibrio in entrata e in uscita. Il ritiro di Dimaro-Folgarida è terminato. La preparazione precampionato degli azzurri riprenderà mercoledì pomeriggio al training center di Castel Volturno. Sabato sarà test amichevole contro il Bayern all'Allianz Arena di Monaco di Baviera verso Castel di Sangro (sede della seconda parte del ritiro) e l'altra sfida estiva, il match con il Wisla mercoledì 4 agosto al “Henryk Reyman Stadium” di Cracovia. Ecco il cammino che porterà il Napoli verso l'esordio in campionato, in programma domenica 22 agosto allo stadio “Diego Armando Maradona”, con calcio d'inizio alle 20.45: l'obiettivo è il ritorno in Champions e la crescita del gruppo nel nuovo ciclo con Spalletti.