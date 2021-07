Olimpiadi, judo: fuori agli ottavi il napoletano Parlati Dopo aver superato l'egiziano Abdelaal, fatale è stato l'Ippon subito dal giapponese Nagase.

Il judoka napoletano Christian Parlati si è fermato agli ottavi di finale nella categoria degli 81 kg. Il suo percorso era iniziato molto bene quando in Italia era ancora notte fonda contro l’egiziano Abdelaal ai sedicesimi di finale. Il napoletano ha mostrato subito di essere superiore provando a mettere in pratica le sue tecniche che gli hanno consentito di passare in vantaggio con un waza-ari. Nonostante la situazione vantaggiosa Parlati ha continuato ad essere propositivo e ha trovato l’Ippon (il ko del judo) decisivo.

Il tabellone del napoletano non era dei più semplici e infatti agli ottavi di finale, quando in Italia era ormai giorno, si è presentato il temibilissimo incrocio contro uno degli atleti più attesi, il giapponese Nagase. Parlati è salito sul tatami con tanta voglia e ha tenuto testa al nipponico.

I quattro minuti dell’incontro hanno visto il napoletano tenere a bada il giapponese, ma al golden score è arrivato l’Ippon che ha messo fine ai sogni di gloria del judoka napoletano. Parlati è un classe 1998 ed era alla sua prima esperienza Olimpica che sicuramente gli servirà molto per crescere ancora. Mancano solo tre anni ai Giochi di Parigi che potrebbe essere l’edizione in cui il talento partenopeo potrà coronare il suo sogno Olimpico.