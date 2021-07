Napoli, piace un centrocampista dell'Inter. Demme valuta se operarsi Fari puntati sul settore nevraglico dopo l'infortunio al ginocchio destro del tedesco

Fari puntati sul centrocampo. In attesa di sfidare in amichevole il Bayern Monaco, sabato prossimo, all'Allianz Arena, con calcio d'inizio alle 16,30, il Napoli valuta come ridefinire la fisionomia del proprio settore nevralgico. Il club azzurro è da tempo sulle tracce di Matías Vecino. Il nazionale uruguayano, di proprietà dell'Inter, sarebbe felice di riabbracciare Luciano Spalletti all'ombra del Vesuvio, ma il club nerazzurro non sembra disposto a trattare sulla base della formula che il Napoli preferirebbe, ovvero quella del prestito. La società meneghina vorrebbe, infatti, lasciarlo partire solo a titolo definitivo. Inoltre, essendo reduce da una serie di prestazioni convincenti in Copa America, Simone Inzaghi vorrebbe valutarlo con attenzione nel corso del precampionato prima di dare il via libera per la sua partenza. Intanto, c'è chi della mediana partenopea sarebbe stato certamente protagonista, sin da subito, se non fosse rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro nel corso del test a Dimaro-Folgarida con la Pro Vercelli. È il caso di Diego Demme, che dovrà restare fuori almeno per due mesi in seguito a una lesione di alto grado del collaterale mediale. Demme starebbe valutando di sottoporsi a intervento chirurgico per provare a ridurre i tempi necessari al suo rientro sul rettangolo di gioco preferendolo all'iter riabilitativo e alle terapie conservative a cui, viceversa, è destinato.