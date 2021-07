Olimpiadi, volley: le azzurre battono la Turchia con una grande De Gennaro Seconda vittoria consecutiva nel girone con un'altra prestazione da incorniciare del libero campano.

Buona anche la seconda per l’Italvolley femminile delle due campane Chirichella e De Gennaro. La squadra di coach Mazzanti ha battuto per 3-1 un avversario ostico come la Turchia, che dopo aver perso il primo set per 25-22, è stato capace di vincere il secondo per 25-23. Nei due successivi parziali le azzurre hanno cambiato marcia imponendosi per 25-20 e 25-15 anche grazie a 29 punti della solita stratosferica Paola Egonu. Come al solito grande prestazione della De Gennaro che si conferma uno dei migliori liberi al mondo, mentre non è entrata in campo la napoletana Cristina Chirichella.

Le azzurre dopo il secondo successo restano al comande del girone a punteggio pieno per la soddisfazione di coach Davide Mazzanti. “Siamo soddisfatti di aver ottenuto la seconda vittoria, nonostante ci sono stati dei momenti in cui abbiamo faticato a stare dentro la partita. Siamo partiti fortissimo, poi invece non siamo riusciti a continuare a divertirci e quando questo capita ne risentiamo. La nostra battuta non ha funzionato sempre al massimo e la Turchia con palla sulla testa è un grosso problema. Dopo aver vinto il terzo set, nel quarto ci siamo liberati e abbiamo espresso il nostro meglio tutto insieme. Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più in ritmo del momento e volevamo vedere come avremmo risposto, alla fine le cose sono andate bene. La nostra scelta è stata quella di presentarci in palla fisicamente all’Olimpiade, d’altro canto abbiamo poco ritmo e lo dobbiamo acquisire giorno per giorno, i test provanti per salire di livello non sono mancati e non mancheranno”.

ITALIA-TURCHIA 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15)

ITALIA: Malinov 3, Egonu 29, Danesi 6, Fahr 10, Pietrini 4, Bosetti 13, De Gennaro (L). Sylla 9, Sorokaite, Orro. Ne: Chirichella, Folie. All: Mazzanti

TURCHIA: Ozbay 1, Baladin 5, Ismailoglu 6, Erdem Dundar 11, Gunes 14, Karakurt 6, Akoz (L). Aydemir 2, Boz 11, Ercan, Senoglu. Ne: Akman All: Guidetti

Arbitri: Cespedes (DOM), Casamiquela (ARG)