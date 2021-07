Olimpiadi, scherma: gioia Cuomo, le sue ragazze conquistano il bronzo Il tecnico napoletano ha portato sul podio la squadra di spada femminile.

Gioia immensa per il Commissario Tecnico della squadra di spada Sandro Cuomo. Il napoletano ha guidato le sue ragazze alla vittoria della medaglia di bronzo arrivata dopo una drammatica finalina per il bronzo. Il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, aveva iniziato con una vittoria nei quarti di finale contro la Russia per 33-1, poi lo stop nel turno successivo per mano dell’Estonia che è sembrata troppo forte oggi per le azzurre.

Nella finalina per il bronzo le ragazze di Cuomo hanno affrontato la grande favorita per l’oro la Cina, reduce dal clamoroso ko contro la Corea del Sud per 38-29. Le azzurre sono partite bene prima di subire il ritorno delle cinesi. All’ottavo assalto Sandro Cuomo ha sostituito Rossella Fiamingo con Alberta Santuccio, permettendo all’altra atleta catanese di fare l’esordio ai Giochi e di avere diritto a salire sul podio. Nell’ultimo assalto però la Cina si è rifatta sotto.

A otto secondi dalla fine situazione drammatica con la cinese a meno uno che chiede l’intervento del medico dopo aver accorciato le distanze. Federica Isola però non si è lasciata distrarre, ha tenuto alta la contrazione ed è stata lei la prima a piazzare la stoccata alla ripresa. Una “botta” che è risultata decisiva per la conquista della medaglia di bronzo. La medaglia d’oro è andata all’Estonia, argento per la Corea.