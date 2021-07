Olimpiadi, scherma: Curatoli è decisivo, Italia in finale con la Corea del Sud Il napoletano ha guidato i compagni sul podio, alle 12:30 caccia all'impresa per la medaglia d'oro.

L’impresa è servita. La squadra di sciabola maschile tirerà per la medaglia d’oro. Il napoletano Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berré e l’infinito Aldo Montano, hanno superato in semifinale la fortissima Ungheria del tre volte campione Olimpico Aron Szilagyi.

Giornata pazzesca per lo sport campano, che dopo i tre bronzi nel quattro senza di canottaggio con Di Costanzo, Vicino e Castaldo, e la semifinale conquistata da Irma Testa, potrà festeggiare come minimo una medaglia d’argento.

La squadra di sciabola maschile aveva iniziato la sua avventura soffrendo tremendamente contro l’Iran, pratica archiviata proprio da Curatoli non senza qualche brivido. Ma il vero capolavoro è stato quello di fare fuori gli ungheresi nonostante l’infortunio occorso al vice campione Olimpico Gigi Samele.

Al suo posto è entrato un ottimo Aldo Montano che ha dato un grande contributo per portare Curatoli nella migliore situazione per chiudere. Il napoletano sul 43-43 ha piazzato due stoccate fantastiche riscattando in pochi secondi anche la delusione della prova individuale. Curatoli tornerà a casa con una medaglia, come aveva fatto suo fratello Raffaello Caserta ad Atlanta ‘96 quando vinse il bronzo nella prova a squadre, e alle 12:30 orario italiano scopriremo se sarà d’oro o d’argento nell’assalto contro la super potenza e favorita Corea del Sud.