Napoli, Demme si opera. Giuntoli lavora per rinforzare il centrocampo Il tedesco rinuncia alla terapia conservativa e prova ad accelerare i tempi per il suo rientro

Diego Demme si è sottoposto a intervento chirurgico. Il centrocampista tedesco è tornato a Villa Stuart, dove era già stato domenica scorsa per gli accertamenti che si erano resi necessari in seguito all'infortunio al ginocchio destro, rimediato in amichevole contro la Pro Vercelli. A Roma operazione di consolidamento del legamento collaterale. Accantonato l'iter riabilitativo e la terapia conservativa inizialmente programmata, Demme spera così di accelerare i tempi di recupero rispetto agli almeno due mesi messi in preventivo oltre che di prevenire un'eventuale rottura della parte di articolazione lesionata. Il Napoli spera di riabbracciarlo nel minor tempo possibile, ma, per sopperire alla sua assenza forzata, si è tuffato con decisione sul mercato. Cristiano Giuntoli è sulle tracce di Matías Vecino, in uscita dall'Inter, ma non solo. Piace, e non poco, Sander Berge: colosso della nazionale norvegese, mediano di proprietà dello Sheffield United, dall'alto dei suoi quasi due metri di altezza Berge garantirebbe un importante valore aggiunto in termini di fisicità e abilità nel gioco aereo. Da definire la formula dell'operazione, che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Intanto, scatta il conto alla rovescia per il test di lusso con il Bayern Monaco, in programma sabato, alle 16,30, all'Allianz Arena.