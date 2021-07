Calciomercato Napoli, ecco i due obiettivi per la corsia mancina Rinnovo Insigne, fissato un appuntamento per iniziare a discutere del rinnovo del contratto

L'amichevole con il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi, il calciomercato, tra rinnovi e operazioni in entrata, entra nel vivo. Il Napoli è pronto a scendere in campo all'Allianz Arena, sabato, alle 16,30, per il test di lusso contro i tedeschi, che precederà il trasferimento a Castel di Sangro e l'inizio della seconda parte della preparazione precampionato. In quella circostanza Insigne, che tornerà ad allenarsi dal prossimo 3 agosto, incontrerà De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto. Si tratterà solo del primo passo verso una possibile intesa, che al momento resta lontana. Decisamente più stretti i tempi per arrivare alla “fumata bianca” per Emerson Palmieri per cui c'è, però, ancora da lavorare. Spalletti sta monitorando in prima persona la trattativa per riavere alle proprie dipendenze uno dei suoi pupilli ai tempi della Roma, ma il Chelsea non è intenzionato a prolungarli il contratto in scadenza e a cederlo in prestito con obbligo di riscatto, come il club azzurro vorrebbe. Un'impasse da risolvere trovando un accordo per la cessione a titolo definitivo. All'ombra del Vesuvio, in caso di partenza di Mario Rui, richiesto dal Galatasaray, Emerson Palmieri potrebbe giocarsi una maglia da titolare con il greco Konstantinos Tsimikas, vicino al Napoli nel 2020 e che ora non riesce a trovare spazio al Liverpool. Anche in questa caso tra il dire e il fare c'è la richiesta di una cessione a titolo temporaneo, declinata dagli inglesi.