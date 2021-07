Olimpiadi, atletica: nella notte l'esordio di Sibilio nei 400 ostacoli Il napoletano correrà alle 4:41 nella stessa batteria del primatista del mondo Karsten Warholm.

I grandi risultati ottenuti in questo 2021, in particolare la medaglia d’oro agli Europei Under 23 di Tallin, hanno reso Alessandro Sibilio uno degli atleti italiani più attesi alle Olimpiadi di Tokyo nell’atletica leggera. La squadra è forte anche se molto giovane e Sibilio potrà fare molto bene nella staffetta 4x400 e soprattutto nei suoi 400 ostacoli.

L’esordio è previsto questa notte alle 4:41 orario italiano, quando andrà in scena la terza batteria. Il napoletano, che difende i colori delle Fiamme Gialle, correrà insieme al primatista del mondo, il norvegese Karsten Warholm, favorito assoluto per la conquista della medaglia d’oro.

Correre nella stessa batteria di un campione del genere, sarà un grande stimolo per Sibilio che ha dimostrato di essere in crescita costante. Il 48.42 corso a Tallin è stato il secondo crono italiano di sempre, dopo il primato (47"54) stabilito da Fabrizio Mori ai Mondiali di Edmondton nel 2001, e alle Olimpiadi del 2016 avrebbe regalato l’accesso in finale.

L’obiettivo minimo per Sibilio è sicuramente la semifinale, ma se riuscirà a confermare il tempo corso a Tallin, o addirittura a migliorarlo, potrebbe essere uno dei magnifici otto a correre una delle gare più attese della XXXII edizione dei Giochi Olimpici.