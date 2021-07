Boxe, è scomparso il papà di Angela Carini La pugile era appena rientrata dalle Olimpiadi di Tokyo.

Era volata a Tokyo per fare un regalo a papà Peppe che stava già molto male. Era partita comunque perché aveva una promessa da mantenere: andare alle Olimpiadi. Magari vincere una medaglia. Rispettare la volontà di papà Peppe era la sua priorità e l'ha fatto lottando sul ring con il simbolo dei cinque cerchi. In Italia però la situazione non era delle migliori e oggi è arrivata la terribile notizia comunicata dal presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D'Ambrosi con una lettera sulla pagina ufficiale della Federazione su Facebook.

"Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini, per tutti “Peppe”, l’amorevole papà dell’azzurra Angela Carini, appena rientrata da Tokyo 2020.

Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita che ha sempre messo a dura prova entrambi ma il loro legame profondo ed indissolubile, che abbiamo avuto la fortuna di condividere ed apprezzare, non avrà mai fine.

Peppe è stato un grande uomo ed un grande poliziotto che, nonostante le difficoltà, ha saputo infondere forza, coraggio e amore ai propri figli, lasciando loro una preziosa eredità di valori e principi che ne illuminerà sempre il percorso.

Con onore e con la dignità che distingue le persone speciali, Peppe non è mai sceso dal quadrato, contribuendo in modo determinante al sogno di Angela che, ora più che mai, dovrà essere alimentato dal ricordo indelebile di così tanta saggezza e passione.

A nome e per conto del Consiglio Federale e dell’intero movimento pugilistico italiano esprimo le più sentite condoglianze ai figli Angela Carini e Antonio Carini, alla moglie Tina Marullo ed a tutta la famiglia".

Il Presidente FPI

Flavio D'Ambrosi