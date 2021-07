Colpo della GeVi Napoli, c'è l'accordo con Rich Coach Sacripanti si appresta a riabbracciare la guardia avuta alle sue dipendenze alla Scandone

La GeVi Napoli piazza il colpo di mercato: preso Jason Rich. Sacripanti aveva già allenato la guardia con la canotta della Scandone, fallita due giorni fa, che torna così in Italia dopo essere stato al centro di un caso: il 29 giugno 2020 Rich era tornato in Italia per la quinta volta firmando con la Pallacanestro Varese, ma il 9 luglio successivo, a solamente undici giorni di distanza dall'intesa con la società biancorossa, decise di lasciare la squadra. A seguire di un anno di pausa per motivi famigliari. Rich ha deciso di tornare sul parquet e il presidente Grassi non si è fatto pregare per regalarlo al coach canturino e ai tifosi azzurri. Rich, Elegar e Mayo: Napoli riparte da un trio di grande esperienza, ma anche dalle conferme, annunciate da giorni, di Marini, Lombardi, Uglietti e Zerini. In Serie A per restarci. Proiettata alla prossima stagione, in Serie A2, anche la Givova Scafati, che con un grafica ha messo nel mirino le avversarie nel girone rosso formato 2021/2022. Si preannunciano intense battaglie con roster di tutto rispetto tra cui Cento, Ferrara, Forlì, Ravenna e Verona, ma occhio anche alle possibili outsider in un torneo lungo e logorante, che ha abituato a riservare sorprese. Si ripartirà il prossimo 3 ottobre e ripartirà la caccia al ritorno in una categoria che la proprietà, per gli investimenti posti in essere nelle ultime stagioni, meriterebbe e ha dimostrato di voler centrare.