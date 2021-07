Olimpiadi, Judo: Parlati vince il suo match ma l'Italia va fuori contro Israele Nella prova a squadre il napoletano ha dato il suo contributo, azzurri eliminati allo spareggio.

Il Judo ha chiuso il suo percorso a cinque cerchi con la neonata gara a squadre. Sul tatami anche gli azzurri con Nicholas Mungai, Odette Giuffrida, Fabio Basile, Maria Centracchio, Alice Bellandi, Maria Centracchio e il napoletano Christian Parlati.

L’Italia è stata sorteggiata contro una squadra forte come Israele e non è riuscita a superare il primo turno essendo stata battuta per 4-3. Il risultato si è concretizzato dopo che Odette Giuffrida, Fabio Basile e proprio Christian Palrati erano riusciti a vincere nei propri accoppiamenti. Un po’ di sfortuna nei ko di Mungai, Bellandi e Centracchio, che poi è stata sorteggiata per disputare lo sfortunato spareggio per il passaggio del turno. "Oggi è stata una giornata bellissima da ricordare per sempre -è stato il commento di Francesco Bruyere, uno dei tecnici della squadra- una squadra mista fatta di tante diversità ha combattuto, unità come mai, sotto i colori della nostra bandiera animata da un sogno comune. I nostri ragazzi hanno lottato come leoni l’uno per l’altro, hanno difeso i nostri colori con onore e rispetto dando il massimo e sostenendosi a vicenda, questa per noi è un’immensa vittoria. Di sé e di ma non si vive ma di emozioni sì e per questo oggi non possiamo valutare la prestazione in base al risultato ma dobbiamo solo applaudire, ringraziare ed essere orgogliosi di questi grandi campioni". L’appuntamento ovviamente è per Parigi che sembra lontana ma in realtà è più vicina di quanto si possa pensare.