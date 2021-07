Olimpiadi, Velotto: "Soddisfatti dopo un avvio non perfetto con Usa e Grecia" Il difensore napoletano ha parlato dopo la larga vittoria contro il Giappone.

Il Settebello continua il suo percorso alle Olimpiadi di Tokyo. Con tre vittorie e un pareggio gli uomini di campagna guidano attualmente il girone A e si preparano ad affrontare nei quarti di finale una tra Serbia e Montenegro attualmente in lotta per il quarto posto nel gruppo B. Oggi contro il Giappone è arrivato un comodo 15-8 con un 5-0 nel primo quarto. Tra i protagonisti di questa Olimpiade c’è anche il napoletano Alessandro Velotto, già bronzo a Rio de Janeiro, voglioso come tutti i suoi compagni di andare avanti in questo splendido torneo dove non c’è ancora una squadra favorita.

"Fin qui siamo abbastanza soddisfatti. Non abbiamo iniziato bene. Con Grecia e Stati Uniti ci siamo fatti sorprendere, poi ci siamo ripresi anche sul piano del gioco” ha spiegato il difensore napoletano. “Questo ci è servito e ci servirà soprattutto con i “magiari” e nel quarto di finale, che sarà la partita crocevia del torneo. Intanto pensiamo all'Ungheria contro la quale ci giocheremo il primo posto nel girone con la Grecia".