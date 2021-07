Bayern Monaco - Napoli 0-3, azzurri trascinati da Osimhen Azzurri corsari all'Allianz Arena: doppietta del nigeriano, chiude i conti il giovane Machach

Sarà pure calcio d'agosto, giorno più giorno meno, ma vincere 3-0 a Monaco, contro il Bayern, fa sempre un certo effetto. Ci è riuscito il Napoli con mezza squadra di titolari fuori come testimoniato dall'undici di partenza, disegnato da Spalletti con il 4-3-3: Contini tra i pali; Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa; Elmas, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Politano, Osimhen e Zedadka, sorpresa dell'undici iniziale, in attacco. Tutto nella ripresa, dopo una girandola di sostituzioni. Doppietta del nigeriano nel giro di un minuto, prima da lontano, poi con destro piazzato; sigillo del giovane Machach. E così, mandata in archivio una stagione vissuta tra ogni tipo di vicissitudine, tra Covid, infortuni e fisiologica necessità di ambientarsi in un campionato diverso, qual è quello italiano rispetto a quello francese, Osimhen ha dato saggio del suo potenziale; dimostrato che l'investimento del Napoli, il più cospicuo di sempre, ha tutta la possibilità di essere pienamente ripagato. Attaccante di livello internazionale non solo potenzialmente, ma realmente, concretamente. Il Napoli di Spalletti può essere il Napoli di Osimhen, che già nel finale della scorsa stagione aveva dimostrato di aver imboccato la strada per un'ascesa impetuosa, come le sue progressioni da gazzella imprendibile. Non resta che accomodarsi e godersi lo spettacolo.