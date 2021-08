Olimpiadi, volley: Chirichella carica le azzurre dopo il ko con gli Usa Al tie-break la spuntato le americane, ora quarti di finale con una tra Corea e Serbia.

“Gli Stati Uniti sono stati molto bravi a metterci in difficoltà, però noi potevamo sfruttare meglio alcune situazioni”. E’ chiara e lucida l’analisi della gara dell’Italvolley femminile fatta a fine match dalla napoletana Cristina Chirichella. Seconda sconfitta consecutiva per le azzurre che dopo il clamoroso e inatteso ko con la Cina, cedono al tie-break con gli Stati Uniti d’America. “Possiamo dire che ci stiamo preparando alla battaglia dei quarti, è necessario lavorare sui piccoli dettagli, però sono convinta che la squadra ci sia. In battuta dobbiamo essere più costanti, così come in altri fondamentali. Più in generale va trovato il giusto ritmo partita”. L’ex capitano è fiducioso, ma nei quarti qualunque sarà l’avversaria, bisognerà cambiare marcia. Le azzurre hanno ceduto alla distanza dopo un buon avvio. Primo set vinto 25-21, poi calo di tensione che gli Usa hanno sfruttato per vincere il secondo 25-21. Mazzanti ha provato a scuotere le sue ottenendo la reazione per vincere il terzo 27-25. Anzora Usa dominanti nel quarto parziale vinto nettamente 25-16. Nel tie-break squadra a stelle e strisce sempre davanti, le azzurre annullano anche tre match point ma non basta. La spuntano le americane per 15-12 e ora nei quarti ci sarà la sfida con una tra Serbia e Corea del Sud.

ITALIA-USA: 2 -3 (25-21, 16-25, 27-25, 16-25, 12-15)



Italia: Malinov 2, Egonu 28, Danesi 4, Fahr 7, Pietrini 7, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite, Orro 1, Chirichella 4, Sylla 7. Ne: Folie. All: Mazzanti



USA: Poulter 1, Larson 13, Drews 22, Bartsch–Hackley 17, Akinradewo 10, Washington 11, Wong Orantes (L). Hill 1, Hancock 1, Ogbogu. Ne: Robinson All: Kiraly

Arbitri: Liu (CHN), Macias (MEX)

Durata set: 29’, 26’, 36’, 25’, 23’