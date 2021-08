Napoli a Cracovia senza Osimhen, un portiere e un attaccante in uscita Alle 18 amichevole con il Wisla. Convocati anche due giovani della Primavera

A Cracovia senza Osimhen. Mandato in archivio il successo per 3-0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, il Napoli torna in campo per un'altra amichevole internazionale. Alle 18 gli azzurri saranno di scena in Polonia senza il grande protagonista del successo in Germania, tenuto a riposo precauzionale. Insieme al gioiello nigeriano non sono partiti con la squadra anche i nazionali, che si sono aggregati al gruppo da poche ore: Fabián Ruiz, Di Lorenzo, Meret e Insigne, quest'ultimo protagonista di un fitto colloquio con Spalletti, al quale ha manifestato la propria ferma volontà di restare nonostante la trattativa per il rinnovo si preannunci lunga e complicata. Fuori causa pure Luperto e Petagna, che hanno svolto lavoro personalizzato e il grande protagonista del precampionato, Ounas, con la caviglia in disordine. Non convocati Contini, in procinto di trasferirsi al Crotone, e Tutino, a un passo dal Parma. Proprio le cessioni di Ounas e Tutino permetteranno di incassare denaro fresco, una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro, che sarà reinvestita sul mercato. Tutt'altro che un dettaglio a margine di due stagioni consecutive senza gli introiti garantiti dalla qualificazione alla Champions Legue. In porta si rivedrà Ospina, possibili chance per i giovani Iaccarino e D'Agostino, prestati alla prima squadra dalla Primavera di mister Frustalupi.