Olimpiadi, nuoto: nella 10 km bronzo per Paltrinieri, Sanzullo lontano dai primi Il napoletano ha chiuso al 14^ posto dopo aver inseguito fin dai primi metri.

Gara pazza. Anomala. Senza tatticismi. Ma a tutto gas fin dalla prima bracciata. Merito o colpa, a seconda dei punti di vista, tutti del tedesco Florian Wellbrock, che ha imposto un ritmo pazzesco andando subito in fuga. Azione che ha tagliato fuori molti nuotatori, alcuni non si erano nemmeno accorti dell'attacco, tra cui anche il napoletano Mario Sanzullo, sorpreso da questa dinamica di gara fuori dall’ordinario per una 10 km.

Il tedesco è andato via seguito dall’ungherese Rasovszky e dal francese Olivieri. Anche Paltrinieri si è fatto sorprendere prima di tirare il gruppo e ricomporre lo strappo con uno sforzo notevole. Per Sanzullo niente da fare, non è riuscito ad andare dietro al connazionale e si è dovuto accontentare di lottare per una posizione poco fuori dai primi dieci.

Alla fine il tedesco Wellbrock ha vinto l’oro meritatamente dopo un dominio assoluto. Argento per Kristof Rasovszky, bronzo per un meraviglioso Gregorio Paltrinieri che nonostante la mononucleosi ha chiuso al terzo posto conquistando la seconda medaglia a queste Olimpiadi dopo l'argento negli 800.

Sanzullo nel finale ha perso altre posizioni chiudendo quattordicesimo con il crono di 1:53.08. Per il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli è stata la prima esperienza Olimpica che dovrà servirgli per arrivare in condizioni migliori in futuro. Già la qualificazione, agguantata al Mondiale del 2019 con uno splendido nono posto, era stata una grande impresa. Ora bisognerà tornare ad allenarsi perché Parigi è più vicina di quanto si possa pensare.