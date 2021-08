La GeVi Napoli è scatenata sul mercato: dopo McDuffie vicino un altro colpo Conto alla rovescia per il torneo internazionale "City of Cagliari" contro avversari di lusso

Non ci tiene a fare la comparsa, in Serie A, la GeVi Napoli. Anzi. Gli azzurri sono scatenati sul mercato. Dopo aver ingaggiato Frank Elegar, Jason Rich e Markis McDuffie, il club partenopeo è vicino a definire l'arrivo di Chris Kramer. A un passo l'esperta guardia 33enne, che nella scorsa stagione ha militato tre le file dell'Hapoel Gerusalemme realizzando 8.6 punti, 3.9 assist e 3.6 rimbalzi in media a partita. Intanto, scatta il conto alla rovescia per le prime partite in cui vedere all'opera i ragazzi di coach Stefano Sacripanti. Il 27 e 28 agosto prossimi, la GeVi Napoli prenderà parte al prestigioso torneo internazionale “City of Cagliari”. L’evento, in programma al PalaPirastu, sarà impreziosito dalla presenza di roster di alto livello, quali sono quelli della Dinamo Sassari e di due formazioni di Eurolega, il Saski Baskonia e l'FC Bayern Basketball Monaco. Gli azzurri affronteranno in semifinale, nella gara che aprirà il torneo, venerdì 27 agosto, alle 18,30, il Saski Baskonia, il club che può contare sulle prestazioni del miglior realizzatore della Nazionale Italiana all'ultima Olimpiade, Simone Fontecchio. Ci sono, dunque, i baschi sulla strada per la finale in programma il giorno successivo. Un ricco antipasto in vista dei primi impegni ufficiali, che coincideranno con le sfide nel girone C di qualificazione alla Supercoppa in programma il 3, 9, 11 e 13 settembre quando si giocheranno le gare di andata e ritorno contro Treviso e Brescia.