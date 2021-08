Olimpiadi, atletica: Sibilio è super, in finale anche con la staffetta 4x400 Il napoletano ha corso in prima frazione in una batteria terminata con il nuovo primato italiano.

L’Olimpiade di Alessandro Sibilio non è finita. Il napoletano ha scritto un’altra bella pagina di storia anche con la 4x400. Allo Stadio Olimpico di Tokyo, insieme a Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, è riuscito a compiere una grande impresa. Azzurri nella prima batteria a caccia della finale. Sibilio al lancio corre bene confermando l’ottimo stao di forma, ottima anche la prestazione di Aceti e di Scotti, prima del gran finale della punta Davide Re. Per loro quarta piazza in batteria, dietro a Stati Uniti, Botswana e Trinidad e Tobago, con il nuovo prima italiano in 2:58.91 e primo tempo di ripescaggio in ottica finale. Nella seconda batteria si va piano, la staffetta azzurra può esultare perché domani, precisamente alle 14:50, sarà in gara in una finale. Per le medaglie sfida a tre tra Stati Uniti, Botswana e Trinidad e Tobago, con Italia, Polonia e Jamaica spettatori interessati pronti a cogliere l’occasione se una delle tre dovesse deludere le attese.

Felicissimo il napoletano Alessandro Sibilio che con questa qualificazione ha messo la classica ciliegina sulla torta alla sua prima Olimpiade dopo la finale corsa nei 400 ostacoli.

"E' stata una grande esperienza, correre un’altra finale è meraviglioso. Ho lanciato una staffetta grandiosa, sapevamo di poter battere il record ma non pensavo di così tanto. Domani correremo un’altra splendida finale”. L’entusiasmo servirà per provare a migliorare ancora il primato tricolore.