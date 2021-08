Napoli, ecco quando verrà discusso il rinnovo di Insigne Spunta una nuova pista per la fascia mancina dopo la partenza di Hysaj

La telenovela è solo all'inizio e dovranno andare in onda ancora parecchie puntate prima che si conosca il finale di una storia che potrebbe regalare un epilogo dolce o amarissimo. Lorenzo Insigne e il Napoli, il contratto in scadenza, il futuro in bilico: ci sono tutti gli ingredienti per una storia che tiene già col fiato sospeso i tifosi azzurri. Non resta che armarsi di pazienza perché la situazione è complicata e non si risolverà, nel bene o nel male, a stretto giro di posta. A oggi non ci sono appuntamenti fissati per discutere del prolungamento del vincolo che lega il folletto di Frattamaggiore alla sua squadra del cuore. L'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, resta in attesa di un cenno da parte della società per sedersi al tavolo della trattativa, forte dell'Europeo vinto, da protagonista, dal suo assistito. La sensazione è che l'impasse continuerà almeno fino alla fine della sessione di mercato. Dal prossimo primo settembre, senza distrazioni, sarà il momento di tirare le somme per capire se la differenza tra domanda e offerta, che per ora dovrebbe attestarsi sui due milioni di euro, possa essere estinta raggiungendo un punto di incontro tra le parti. Si vedrà. Intanto, c'è da colmare il vuoto lasciato sulla corsia mancina dalla partenza di Hysaj. Emerson Palmieri era e resta in cima alla lista dei desideri, ma il Napoli si è mosso anche per il colombiano, classe 1998, Pervis Estupiñán, di proprietà del Villareal. Chiesto il prestito del cursore di fascia.