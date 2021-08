Napoli, con l'Ascoli 4-3-3 in attesa di rinforzi dal mercato a centrocampo Caccia aperta al sostituto designato di Demme e a un cursore di fascia mancina per il dopo Hysaj

A Castel di Sangro è il giorno di Napoli – Ascoli. Spalletti avrà modo di continuare a rodare i sincronismi del 4-3-3, in attesa di poter tornare al 4-2-3-1, accantonato, momentaneamente, in concomitanza con l'infortunio occorso a Demme. Il tandem Fabián Ruiz – Lobotka non fornisce le opportune garanzie in fase di interdizione e, dunque, in attesa di rinforzare il settore nevralgico attingendo dal mercato, dove c'è il norvegese Berge in cima alla lista dei desideri, per il momento il tecnico di Certaldo sta lavorando su un centrocampo a tre con l'arretramento di Zielinski in mediana. Al “Patini” calcio d'inizio alle 17,30. Grande attesa per il ritorno dei nazionali e, nonostante i prezzi non propriamente popolari, si preannuncia il tutto esaurito per quanto riguarda gli spettatori. C'è grande attesa per riabbracciare i nazionali campioni d'Europa: Meret, Di Lorenzo e, soprattutto, Insigne in attesa che la telenovela rinnovo arrivi alle puntate decisive. Resta poi da colmare il vuoto sull'out mancino, venutosi a creare per effetto della partenza di Hysaj. Emerson Palmieri è l'obiettivo numero uno, ma nelle ultime ore la società partenopea ha sondato il terreno per Pervis Estupiñán di proprietà del Villarreal. Il calciatore ecuadoriano, classe '98, è entrato nella top undici dell'ultima Copa America. Giuntoli lo ha chiesto in prestito, ma la concorrenza è agguerrita: sulle tracce di Estupiñán ci sono anche diversi club di Premier League.