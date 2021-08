Napoli, uno dei calciatori in partenza potrebbe restare Dall'Argentina potrebbe arrivare il sostituto di Koulibaly durante la Coppa d'Africa

La certezza è che, dopo due stagioni senza gli introiti garantiti dalla qualificazione alla Champions League, il Napoli deve operare sul mercato in maniera più che mai oculata data la consequenziale, ridotta, possibilità di investire sul mercato. Vendere prima di comprare è l'imperativo del club azzurro che dalle cessioni, in prestito oneroso, di Sebastiano Luperto all'Empoli e Nikita Contini al Crotone, oltre a quella a titolo definitivo di Gennaro Tutino al Parma andrà a immettere denaro fresco nelle sue casse. Dell'elenco dei partenti, prima dell'inizio del precampionato, fa in realtà parte anche Adam Ounas, che potrebbe fruttare al Napoli la bellezza di 20 milioni di euro. Il fantasista algerino ha, però, stregato Spalletti brillando in ritiro, a Dimaro-Folgarida, e, soprattutto, nell'amichevole all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Naturale, dunque, una fase di riflessione per capire se liberarsi del cartellino o rinnovare il contratto in scadenza puntando sui guizzi di Ounas, dopo averlo girato a titolo temporaneo al Nizza e, successivamente a Cagliari e Crotone. Presto sarà il momento di tirare le somme, letteralmente, anche per capire sei ci sia margine d'azione per puntare a Piero Hincapié, difensore centrale, classe 2002, del Club Atlético Talleres (Argentina). L'ecuadoriano è il sostituto designato di Kalidou Koulibaly, che a gennaio 2022, come Victor Osimhen, saluterà i suoi compagni di squadra per andare a giocare la Coppa d'Africa.