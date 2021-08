GeVi Napoli, pronta l'alternativa a Kramer Azzurri sulle tracce di uno dei protagonisti dello scorso campionato in A2. Nuovo logo per Scafati

Il mercato della GeVi Napoli è arrivato alla più classica delle porte girevoli. Non sempre tutto fila liscio come l'olio e, allora, dopo aver posto le basi per la nuova stagione con un plotone di confermati, composto da Josh Mayo, Lorenzo Uglietti, Pierpaolo Marini, Jordan Parks ed Eric Lombardi; alimentato i sogni dei tifosi con i colpi che rispondono ai nomi e cognomi di Frank Elegar, Jason Rich e Markis McDuffie, un colpo di freno può starci. Chris Kramer rischia di scivolare via dalle dita proprio mentre sembrava essere in pugno. Il club partenopeo è così passato al “piano B” puntando su un cestista che rappresenterebbe più di una semplice alternativa: Jordan Floyd, assoluto protagonista della stagione 2020/2021 in Serie A2 con la maglia dell'Orlandina Basket. La point guard è al momento impegnata nelle Summer League della NBA, con la canotta dei Los Angeles Lakers, ma Floyd è il candidato numero uno per completare il parco stranieri degli azzurri della palla a spicchi. Chi spera di raggiungere al più presto Napoli nell'olimpo della pallacanestro italiana è la Givova Scafati, che ha chiuso il suo, di mercato, incastrando nel mosaico gialloblù l'ala pivot Ed Daniel. Prende forma il progetto sportivo formato 2021/2022 e assume una nuovo design il logo della società. Il diavolo della Tazmania è sempre lì, al centro dello scudetto, ma si è rifatto il look come svelato sulla pagina facebook di Scafati.