Basket, nuova idea di Napoli per il colpo finale di mercato In Serie A2 Scafati ha conosciuto il proprio cammino: esordio stagionale il prossimo 3 ottobre

Lavoro sottotraccia, scegliendo con cura la ciliegina da piazzare sulla proverbiale torta: la GeVi Napoli vuole chiudere con un colpo da leccarsi i baffi il suo mercato, per quanto riguarda la batteria degli stranieri, e sfoglia la margherita dei possibili innesti per regalare, e regalarsi, una point guard in grado di fare la differenza. Sfumato Kramer, sondato Floyd, il club azzurro è ora sulle tracce di Malik Newman. Esterno in possesso di una grande potenza, 191 centimetri d'altezza, formatosi cestisticamente nel college del Kansas, Newman ha già maturato una considerevole esperienza in Europa dove ha indossato le canotte del Bursaspor e dell'Ironi Nahariya. Newman è attualmente impegnato a Las Vegas, nelle Summer League NBA, tra le file dei San Antonio Spurs, e negli States si sta mettendo in grande mostra. La scorsa notte è stato determinante nel successo per 106-105 sugli Hornets: 10 punti, 1 rimbalzo e 3 assist in 21 minuti. Intanto, in Serie A2, Scafati ha conosciuto il proprio cammino stagionale, che sarà mosso dalla voglia di regalarsi la promozione. Via alle ostilità sul parquet il prossimo 3 ottobre, alle 18, in trasferta, a San Severo. Primo appuntamento casalingo 7 giorni più tardi: al PalaMangano è attesa l'Eurobasket Roma. Giù il sipario sulla stagione regolare il 10 aprile 2022 quando, tra le mura amiche, i ragazzi di coach Rossi sfideranno Latina.