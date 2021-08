Napoli, il precampionato si chiude con un 4-0 al Pescara A Castel di Sangro prove generali in vista dell'esordio stagionale in campionato con il Venezia

Il Napoli vince la sesta e ultima amichevole estiva battendo il Pescara per 4-0 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Apre la gara Osimhen che viene messo in porta da Insigne, poi Lorenzo segna il secondo gol su rigore procurato da Elmas. Prosegue la serata un gran numero di Ounas che ad inizio ripresa fa sfoggio di tutto il suo talento: progressione e sinistro delizioso sul palo lungo. Chiude match e ritiro la rete di Zedadka con un sinistro in spaccata su cross di Malcuit. Il Napoli lascia l'Abruzzo con tantissime note positive e con il sesto successo nei test pre campionato. Per Spalletti un nutrito inventario di interessanti indicazioni e buonissime sensazioni sia sotto il profilo atletico che tecnico. Adesso si riprende martedì all'SSC Napoli Konami Training Center per preparare la prima giornata di Serie A contro il Venezia domenica 22 agosto allo Stadio Maradona. Comincia la vera stagione azzurra. E, come si dice in gergo, inizia il calcio che conta...

Napoli: Meret (46' Ospina), Di Lorenzo (64' Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (46' Malcuit), Fabian Ruiz(64' Palmiero), Lobotka (46' Gaetano), Elmas (77' Zedadka), Politano (46' Ounas), Insigne (77' Machach), Osimhen (64' Petagna). All.: Spalletti.

Pescara: Radelli, Cancellotti, D'ursi, Zappella, Memushaj, Drudi, Pompetti, Milos, Nzita, Frascatore, Marilungo. All.: Autieri.

Arbitro: Miele di Nola.

Marcatori: 9' Osimhen, 18' Insigne (rig.), 48' Ounas, 78' Zedadka.

Note: ammonito Drudi.