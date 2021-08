Napoli, si allontana un obiettivo di mercato Conto alla rovescia per il torneo "City of Cagliari" e la Supercoppa, test verso il ritorno in A

Salvo colpi di scena non sarà Malik Newman la combo guard che completerà la batteria degli stranieri della GeVi Napoli. Brusca frenata per il cestista statunintese attualmente impegnato nella Summer League con la maglia dei San Antonio Spurs. La preparazione in vista della prossima stagione, verso il gran ritorno in Serie A dopo 13 anni di assenza, inizierà lavorando con il gruppo di italiani: Marini, Lombardi, Uglietti e Zerini, ai quali si aggiungeranno i giovani Cannavina, Coralic, Grassi, Matera e Sinagra. Arriveranno qualche giorno più tardi gli americani, una volta sbrigato l'iter burocratico reso più rigido dalla pandemia, mentre si continua a lavorare per l'ultimo colpo di mercato. Il torneo “City of Cagliari” e il girone di Supercoppa serviranno, dunque, soprattutto a rodare i sincronismi in vista dell'avventura nel gotha della pallacanestro italiana, che inizierà con una full immersion di sfide dall'elevato coefficiente di difficoltà e dal grande fascino: l'esordio al PalaBarbuto con l’Olimpia Milano, il confronto con i campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna. I primi, appetitosi piatti, sul tavolo del basket che conta. Colpo in canna e motore che inizierà a salire di giri per essere pronto a sprintare quando servirà: la GeVi Napoli sta tornando.