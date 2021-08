Napoli, tweet di De Laurentiis sul ritorno dei tifosi allo stadio Il presidente ha colto l'occasione per porgere i propri auguri all'ambiente azzurro

“Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all'estero”. Parole e idee, compresse in un Tweet, firmate da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha utilizzato il popolare social network per tendere la mano ai suppoter che affolleranno per la prima volta gli spalti del “Maradona”, seppur con capienza limitata, a partire da domenica prossima in occasione dell'esordio stagionale in campionato, contro il neo-promosso Venezia: “Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d'acquario”. Il rinnovo di Insigne resta una matassa difficile da sbrogliare, ma il numero uno del club azzurro è in pieno clima di festa e non è il giorno per parlare di problemi: “Buon Ferragosto a tutti voi “Amici miei” azzurrissimi e alle vostre famiglie. Buon Ferragosto a tutta la famiglia Napoli: giocatori, staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori" ha concluso ADL con tanto di citazione cinematografica. L'auspicio è che sul manto in erba naturale di Fuorigrotta possa andare in onda un film dal finale esaltante dopo quello, deprimente, della scorsa stagione.